Bakan Kacır duyurdu... Erişime açıldı: Market fiyatları artık tek sitede görülebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK eliyle yürütülen çalışma sonucu market fiyatlarının yer aldığı internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Kacır duyurdu... Erişime açıldı: Market fiyatları artık tek sitede görülebilecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:05

Bundan böyle yurtaşlar zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

BAKAN KACIR DUYURDU

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına erişilebilecek ve karşılaştırma yapılabilecek olan internet sitesi erişime açıldı.

50 BİNE YAKIN ÜRÜN

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek."

Yurttaşlar marketfiyati.org.tr adresi üzerinden ürün fiyatlarını market market karşılaştırabilecek.


Etiketler: #Market #market fiyatları

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