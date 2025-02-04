İşten çıkarılan market çalışanı, ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta bir market çalışanı, müşteriyle yaşadığı tartışmanın ardından işten çıkarılınca sinir krizi geçirdi. Market içinde bağıran kadın, rafları devirdi.

İşten çıkarılan market çalışanı, ortalığı birbirine kattı
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DHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:26

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde market çalışanı, bir müşteriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında sesler yükselince, market sorumlusu olaya müdahale etti.

Yaşananların ardından market yönetimi, kadın çalışanın işine son verdi. İşten çıkarıldığını öğrenen kadın sinirlerine hakim olamayarak market içinde bağırmaya başladı.

Sinir krizi geçiren kadın, çevresindekilere "Polisi ara", "Hadi döv beni" diye bağırarak tepki gösterdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da öfkelenen kadın, kasanın yanında bulunan market raflarını devirdi.

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, bir kişinin kask kamerasına yansıdı. Market çalışanı, bir süre daha bağırmaya devam ettikten sonra sakinleştirilerek marketten çıkarıldı.


Etiketler: #Esenyurt #market çalışanı

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