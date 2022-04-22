Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi

22 Nisan 2022 Cuma, 10:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro projesinin açılmasının hedeflendiği tarihi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar yemeğinde “İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapımı devam eden 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirten Bakan Karaismaoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 7,5 kilometre ve 4 istasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, “Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosunun Pendik’teki Tavşantepe istasyonundan başlayan hattımız, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına ulaşacaktır” dedi.

Karaismailoğlu şunları söyledi:

“İstasyonlarımız ise, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları şeklindedir. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje kapsamında toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor. Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz.”