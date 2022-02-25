Bakan Karaismailoğlu'ndan şehir hastanesi tramvay hattı açıklaması: 'Projeyi dış mihraklar engelledi'

25 Şubat 2022 Cuma, 13:21

Kocaeli’de 19 kilometrelik Kandıra Kaynarca yolunun 7 kilometrelik bölümünün açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi AKP Kocaeli İl Başkanlığın ziyaret etti. Burada kısa bir süre teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Karaismailoğlu’nun ziyaretinde İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yöneticileri de katıldı.

ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ

Açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Şehir Hastanesi Tramvay hattı projesine değindi.

Kocaeli Gazetesinden Serhat Güneş’in haberine göre Bakan Karaismailoğlu, projenin dış mihraklar tarafından engellendiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı projesinin alan Eze İnşaat’ın yeterlilik belgesi olmadığı gerekçesi ile açılan davanın kazanılmasının ardından firma bölgede başlattığı çalışmalarını sonlandırmıştı. İhaleyi kazanan Eze İnşaat, projenin ipral olması sonrası Şehir Hastanesi ve Bekirpaşa bölgesinde yaptığı çalışmaları sonlandırarak bölgedeki iş makinelerini çekmişti.

TRAMVAY HATTINA DIŞ MİHRAK YORUMU

Kocaeli’de yapılan projelere değinen Karaismailoğlu, “Kocaeli ülkemizin göz bebeklerinden biri burası ihmale gelmeyecek bir yer. Kocaeli’nin kıymetini bilen AK Parti hükümetleridir. İzmit Kandıra’yı birbirine güvenli bir şekilde bağlayan önemli bir projenin bir kısmının açılışını yapacağız. Şile Kandıra Ağva yolunda da çok önemli projelerimiz. Şehir hastanesi raylı sistemini uzatıyoruz. Şehir hastanesini toplu taşıma ihtiyacını karşılamış olacağız. Belki bu yıl içerisinde bu projemiz bitecekti ama maalesef engellemeler bitmiyor. Bazı dış mihraklar vatanımıza milletimize yaptığımız hizmetleri yasal yolları kullanmaya çalışarak engelleniyor. Bazı mahkeme iptalleri oldu. Bu mahkeme iptalleri nedeni ile proje kesintiye uğradı.

“GEBZE DARICA METRO ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR”

Projemize devam ediyoruz. Burayı da 2023 başı içerisinde tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Gebze Darıca Metro hattımız devam ediyor. Önemli aşamalar kaydettik. Önemli projelerimizden biri. Hızlı trenimiz çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Gebze-Sabiha Gökçen- İstanbul Havalimanı hızlı tren projemizi yapacağız. Bölgemizde Derbent İstasyonu teknik aksaklıklar nedeni ile hizmet verememişti. İnşallah mart ayı içerisinde Derbent istasyonu açılacaktır” dedi.