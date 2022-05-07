Bakan Kirişci açıkladı: Oğlak tiftik desteği yükseltildi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:12

Ankara’nın Güdül ilçesinde 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada sektör temsilcisi ve üreticilerle bir araya geldi.

Festivale AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam da katılım gösterdi. Festivalde katılımcılara hitaben bir de konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, pandemi döneminde kırsalın öneminin ortaya konulduğunu hatırlattı.

"ÜRETİCİLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Kırsalın sadece yaşam için değil aynı zamanda üretim için de vazgeçilmezleri olduğunu anlatan Bakan Kirişci, “Unutmayalım ki bir ülkenin tarım ve orman alanındaki gücü o ülkenin de aynı zamanda gücü olarak da kendini göstermeye başlıyor. Ülkemiz bunu her şarta rağmen üretmeye devam eden bu eli öpülesi üreticilerimiz sayesinde pandemi döneminde de kesintisiz üreterek göstermiştir. Bundan dolayı bütün üreticilerimize müteşekkiriz. Tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda, kümeste bu üretimi gerçekleştiren üreticilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bakanlığımız özellikle bu üreticilerimizin ihtiyaçları olan her türlü desteği vermiş ve vermektedir” diye konuştu.

“OĞLAK TİFTİK DESTEĞİNİ 70 LİRA, ANAÇ TİFTİK DESTEĞİNİ 60 LİRA İLAN EDİYORUZ”

Krişci, Ankara keçisinin yüzde 78’inin Ankara’da, onun da yarıya yakınının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini kaydetti.

Coğrafi olarak işaretlenmiş ve tescillenmiş tiftik keçisiyle ilgili bakanlık olarak bu zamana kadar verdiklerinin daha fazlasını vererek üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, oğlak tiftik ve anaç tiftik desteğini artırdıklarını şu cümlelerle açıkladı:

“Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle yüzde 100 bir önceki yıla göre bir destek Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize bakanlık olarak, hükümetimiz olarak sağlamış oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sayılarını artırsın. Niteliklerini yükseltsin, bunların tiftiklerini daha kaliteli hale getirsin.”

2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali, farklı etkinliklerle devam etti.