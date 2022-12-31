Bakan Koca: 2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 19:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastane randevuları ve muayene sayılarıyla ilgili veriler paylaştı.

Koca, hastane randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda "2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü" dedi.



“TABLO BİRÇOK AÇIDAN DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: