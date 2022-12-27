Kocaeli'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 15:58
Kocaeli'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde tarlasına giden Mümin Günel'in (66) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Günel traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce traktörün altından çıkartılan Günel'in olay yerinde öldüğü belirtildi.


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