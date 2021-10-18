Bakan Koca: Bu yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Koca, "Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz." diyerek, aşı çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 08:50
Bakan Koca: Bu yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir hafta diliyorum. Toplum olarak bizi birleştiren amaçlardan biri, salgın hastalığa karşı başarı kazanmak. Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz. Tüm dünyada insanlar benzer durumda. Ve dünya, bu amaçla aşı seferberliği içinde. Aşılarınızı aksatmadan yaptırın."


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