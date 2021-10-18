Bakan Koca: Bu yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Koca, "Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz." diyerek, aşı çağrısında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İyi bir hafta diliyorum. Toplum olarak bizi birleştiren amaçlardan biri, salgın hastalığa karşı başarı kazanmak. Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz. Tüm dünyada insanlar benzer durumda. Ve dünya, bu amaçla aşı seferberliği içinde. Aşılarınızı aksatmadan yaptırın."
İyi bir hafta diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2021
Toplum olarak bizi birleştiren amaçlardan biri, salgın hastalığa karşı başarı kazanmak. Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz. Tüm dünyada insanlar benzer durumda. Ve dünya, bu amaçla aşı seferberliği içinde. Aşılarınızı aksatmadan yaptırın.
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