Bakan Koca: Bu yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz

18 Ekim 2021 Pazartesi, 08:50

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir hafta diliyorum. Toplum olarak bizi birleştiren amaçlardan biri, salgın hastalığa karşı başarı kazanmak. Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz. Tüm dünyada insanlar benzer durumda. Ve dünya, bu amaçla aşı seferberliği içinde. Aşılarınızı aksatmadan yaptırın."