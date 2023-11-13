Bakan Koca: Gazze için sağlık yardımları Mısır'a ulaştı
İsrail'in Gazze'ye ağır bombardımanı devam ederken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan geminin görüntülerini paylaşarak, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi, Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak" dedi.
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