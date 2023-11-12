İsrail, Gazze’de 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu

Yayınlanma: 12.11.2023 - 21:42

Güncelleme: 13.11.2023 - 00:20

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yirmiden fazla Hamas mensubunun esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hamas esirlerinin, soruşturma için İsrail’e nakledildikleri belirtildi.

Hamas mensuplarına yönelik soruşturmanın, "kara harekatı kapsamında sahadan istihbarat elde etmek amacıyla" yapılacağı aktarıldı.