İsrail, Gazze’de 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu
İsrail ordusu, topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdüğü Gazze Şeridi’nde, Filistin direniş hareketi Hamas’ın 20’den fazla mensubunu esir aldığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yirmiden fazla Hamas mensubunun esir alındığı belirtildi.
Açıklamada, Hamas esirlerinin, soruşturma için İsrail’e nakledildikleri belirtildi.
Hamas mensuplarına yönelik soruşturmanın, "kara harekatı kapsamında sahadan istihbarat elde etmek amacıyla" yapılacağı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Özel'in Anıtkabir ziyaretinde 'çelenk' krizi!
- Kuyumcular en büyük kâr diyerek açıkladı
- 'HEDEP'le AK Parti arasında görüşme başladı'
- İYİ Parti'de 'ittifak' krizi
- 'Sen mikrobun kendisisin'
- Real Madrid'de Arda Güler krizi!
- Liseli gençlerin skandalı
- Can Atalay'ın akıbetini bakın kim açıkladı!
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!