Bakan Koca: 'Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirterek, yargıya teşekkür etti.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:53
Bakan Koca: 'Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı'
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.


Hastane fahrettin koca Doktor

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'MHRS randevuları' ile ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'MHRS randevuları' ile ilgili paylaşım
Son Dakika... Cumhuriyet gündeme getirmişti: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sahte kanser ilacı' açıklaması

Son Dakika... Cumhuriyet gündeme getirmişti: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sahte kanser ilacı' açıklaması
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'ilaç krizi' açıklaması

Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'ilaç krizi' açıklaması

En Çok Okunan Haberler