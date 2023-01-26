Bakan Koca: 'Hekime saldıran hastane personeli 11 yıl ceza aldı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirterek, yargıya teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirtti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2023
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