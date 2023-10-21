Bakan Koca paylaştı: 'Gazzeli bebekler için son saatler...'
Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler" diyerek, "Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enerji, temiz su ve mama eksikliği sağlanmadığı takdirde hayatını kaybedecek Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı.
"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"
Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız" notunu düştü.
Gazzeli bebekler için son saatler… Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız. pic.twitter.com/27Rv0RetOH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2023
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