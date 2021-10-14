Bakan Koca'dan 18 yaş üstü yurttaşlara çağrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Koca, "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım."
Günaydın,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2021
Çantalar hazır mı?
Gençler, kahvaltımızı yaptık mı?
Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere:
Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların %40’ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım.
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