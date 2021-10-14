Bakan Koca'dan 18 yaş üstü yurttaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Koca, "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 07:42
Bakan Koca'dan 18 yaş üstü yurttaşlara çağrı
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım."


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