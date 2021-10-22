Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını yineleyerek "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri 'keşke aşı olmasaydım' demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.
Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021
'LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN'
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, "Hastalarımızın 'aşınızı olun' uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.
Hastalarımızın “Aşınızı olun!” uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da, hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021
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