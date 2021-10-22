Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını yineleyerek "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.

DHA
22 Ekim 2021 Cuma, 11:27
Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri 'keşke aşı olmasaydım' demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, "Hastalarımızın 'aşınızı olun' uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.


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