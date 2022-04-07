Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmedi

07 Nisan 2022 Perşembe, 23:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik’te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğe ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEMİŞTİR"



"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz."

Öte yandan, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastane başhekimliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nisa Mihriban bebek, hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

NİSA BEBEK PENDİK'TE BOŞ ARAZİDE BULUNDU

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Öte yandan Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı.

"HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"

Bakımevinde ihmal iddiasıyla ilgili olarak görevli D.Y.'nin ifadesi alındı. D.Y.'nin "Ben Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu. Boğazına bir şey kaçıp kaçmadığıyla ilgili bilgim yok" dediği öğrenildi.

Bakıcı ifadesinin ardında serbest bırakıldı.