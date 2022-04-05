Son dakika: Acı haber gelmişti... Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
Son dakika gelişmesi: Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekten acı haber geldi. Nisa bebeğin, beyin ölümü gerçekleşti. Öte yandan; Nisa bebeğin biyolojik annesinin, bebeği ölüme terk ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Pendik'te Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.'nin bebeğinin terkettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilmişti.
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