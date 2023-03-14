Bakan Koca'nın '14 Mart Tıp Bayramı' mesajına tepki yağdı: 'Vermiş olduğunuz bir söz vardı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı. Yüzlerce sağlık çalışanı Koca'nın paylaşımının altına taleplerini sıralarken; çoğu sağlık çalışanı da "Verilen sözler tutulsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, bu 14 Mart Tıp Bayramı'nın yaraları sarma günü olduğunu bildirdi.
"BAYRAM OLMAYAN BİR 14 MART"
14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505'i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü."
Tıp “Bayramı” olmayan bir 14 MART— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2023
Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 Binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü.
TEPKİ YAĞDI
Koca'nın paylaşımının altına yüzlerce yorum yağdı.
Pek çok sağlık çalışanı, Koca'nın mesajının altına taleplerini sıraladı, "Verilen sözler tutulsun" tepkisini dile getirdi. Koca'nın paylaşımının altına en çok yapılan yorumlardan biri de "Atama bekliyoruz" oldu.
İşte Bakan Koca'nın mesajının altına gelen yorumlardan bazıları...
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