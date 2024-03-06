Bakan Koca'nın Hastaneleri...Acıbademli yurttaşlar ağaçlar kesilmesin diye nöbette

Acıbademli yurttaşlar birhastaneye yapılması planlanan otopark için kesilecek ağaçlar için nöbet tutuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 18:17
Bakan Koca'nın Hastaneleri...Acıbademli yurttaşlar ağaçlar kesilmesin diye nöbette
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Acıbadem'de metro hattının üzerine yapılmak istenen dokuz katlı otopark için bölge halkı günlerdir nöbette. Otoparkın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanesi Medipol için inşa edilmek istendiği öne sürüldü.  Bugün de (6 Mart) protestolarını sürdüren vatandaşlar, bir basın açıklaması yaparak otoparka neden karşı çıktıklarını ve ne istediklerini şu şekilde anlattı:

"Kamu faydası gözetilmeden, karşısındaki özel işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediyenin kaynaklarıyla, kamu malına inşa edilmektedir.

Karayollarının, üzerinde yapılaşma olmaması şartıyla hibe ettiği alan, usulsüz bir şekilde yapılaşmaya açılmaktadır.

?E-5’ten Acıbadem girişine ve Avrasya Tüneli çıkışına inşa edilmek istenen otopark hem Acıbadem caddesinde hem de Avrasya Tüneli’nde trafik yoğunluğuna neden olacaktır.

?Acıbadem metro durağının hemen üzerinde bulunan alan, Acıbadem metro ve çevredeki konutlar için tehlike arz etmektedir.

?Ana artere bağlantı noktasında inşa edilmeye çalışılan otopark, deprem/afet gibi durumlarda hem itfaiye ambulans gibi resmi hem de hususi araçların ulaşımına engel olacak konumda olmakla birlikte, afet durumunda çevre konutların kaçış/bekleme noktası üzerine inşa edilmektedir.

?İnşaat için şimdiye kadar pek çok ağaç tahrip edilmiş veya “taşınmış”tır. Taşınan yetişkin ağaçlar başka bir alana dikilse bile bunların sadece küçük bir bölümünün hayatına devam ettiği bilinmektedir.

?Bu inşaatın gerçekleşmesi, E-5 yanında bulunan aynı yasal statüye sahip tüm alanların usulsüz ve/veya halkın zararına yapılaşmaya açılmasının önünü açacaktır." 


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