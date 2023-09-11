Bakan Koca’nın ‘müjde’ diye duyurduğu uygulamada hasta da sağlıkçı da mağdur: Evde sağlık hizmetinde kriz!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Bakanlıkça hizmetle ilgili yönetmelikte muayene, teşhis ve tetkik yaptırması gereken durumlar için sağlık tesisi bünyesinde kısa süreli tedavilerin yapılabileceği en az üç yatak kapasiteli ve donatılmış “evde sağlık hizmet ünitesinin” oluşturulacağı kaydedildi.

ENFEKSİYON RİSKİ

Buna karşın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde yönetmelikte tanımlanan tedavi birimi bulunmuyor. Bu nedenle evde sağlık hastaları, hastanenin diğer blokunda bulunan polikliniklere “evde hasta bakım teknikerleri” tarafından sedye veya tekerlekli sandalye aracılığıyla götürülüyor. Polikliniklerde bulunan yoğunluk nedeniyle hastane koridorlarında saatlerce muayene sırası beklenmek zorunda kalınıyor. Kemoterapi alan, bilinci kapalı ve kronik rahatsızlığı olan hastalar ise poliklinik ortamında enfeksiyona maruz kalma riski ile karşı karşıya.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, hastaların uzun bekleme ve nakil sürecinde sedye üzerinde gaita ve idrarlarını kaçırdıkları, perine bakımlarının enfeksiyonun yoğun olduğu ortamlarda yapıldığı veya hiç yapılamadığı, gaita ve idrar kokusu nedeniyle diğer hastaların tepkilerine maruz kaldıkları, hasta yakınlarının hastalarının altlarını poliklinik koridorlarında değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

"ALT TEMİZLETİRİZ"

Evde sağlık için tahsis edilen ambulansların da gerekli standardı sağlamadığının da altını çizen Uğur, söz konusu hastanede hastaların yaşadığı mağduriyetlerin, “insan onuruna” yakışmadığını söyledi. Uğur, “Bir yandan hasta yakınları ile gerginlik yaşayan sağlıkçılar, diğer yandan da idarenin sürekli olarak ‘küçük düşürücü’ eylem ve söylemlerine maruz kalıyor. ‘Sizleri istersek hostes eşliğinde serviste hastaların altını temizlemeye göndeririz’ gibi aşağılayıcı; ayrıştırıcı, itibar, şeref ve haysiyet zedeleyici söz ve söylemlere maruz kalıyorlar” diye konuştu.