Bakan Koca'ya çok sert 'ilaç tedariki' tepkisi

25 Kasım 2021 Perşembe, 18:33

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerin söz aldı.

Bulut, “Bilmiyorum farkında mısınız ama tarihe geçiyorsunuz. Türkiye’de savaş yok, kıtlık yok ama ilaç eksikliği var, ilaç kıtlığı var. Bu konuda vatandaşlar nasıl un, şeker stokluyorsa eğer ilaç bulursa ilacı da stoklamaya başladılar. En basit ağrı kesiciler, grip ilaçları, özellikle çocuklarda antibiyotikler... Bu konuda, eczanelere gittiklerinde eğer ellerinde bir reçete varsa 5 kalemin 2’sini, 3’ünü bulur hâldeler ve bu sizin Bakanlığınıza nasip oldu” dedi.

KOCA'DAN 'FİRMA' İMASI

Bu sözlere karşılık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnşallah, ilaç firmalarıyla bir yakınlığınız yoktur” dedi.

Fahrettin Koca’nın bu ifadelerine Burhanettin Bulut, “Sayın Bakan, geçen bütçede de bu PCR testine ilişkin size bir laf söyledim, ‘sizin kendi hastaneniz bunu yayınladığınız genelgeden daha pahalıya yapıyor, hastanede daha pahalı, daha çok ücret alıyorsunuz’ diye; siz oradan ‘yalancı’ dediniz. Ben o gün anlamamıştım, şimdi yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz böyle bir iddiada nasıl bulunabilirsiniz” dedi.

Bulut, şöyle devam etti: