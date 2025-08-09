Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Kurum açıkladı: Saçaklar köyünde 26'sı konut 43 yapı hasar gördü

9.08.2025 15:17:00
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangın sonrasında yayımladığı açıklamada "Saçaklı köyünde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana sıçradı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 

Orman yangın sonrasında ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

HASAR TESPİT RAKAMLARINI AÇIKLADI

Saçaklar köyünde ise yapılan çalışmaları ve diğer bölgelerdeki çalışmalara dair bilgiler veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Çalışmalar orman yangını sonrası ekipleri ile hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı köyünde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız" dedi. 

İlgili Konular: #çanakkale #Yangın #Murat Kurum

