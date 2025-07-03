Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum'dan yangın uyarısı: ‘Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek, tedbirli olun’
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artacağını duyurdu. Bakan Kurum, sıcaklık artışının hem insan sağlığı hem de orman yangınlarının önlenmesi açısından risk oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.
3.07.2025 21:49:00
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ANKA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artacağını duyurdu. Bakan Kurum, sıcaklık artışının hem insan sağlığı hem de orman yangınlarının önlenmesi açısından risk oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!" ifadesini kullandı.
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