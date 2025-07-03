Bakan Kurum'dan yangın uyarısı: ‘Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek, tedbirli olun’

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!" ifadesini kullandı.

