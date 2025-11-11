Bakan Kurum duyurdu: '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru

Dar gelirli yurttaşlarda uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlaması planlanan 500 bin sosyal konut projesine başvurular dün başladı.

İlk 5 gün kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattı. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek.

80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

BAKAN KURUM DUYURDU: İLK GÜN REKOR BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilk gün yapılan başvurusu sayısını açıkladı.

Bakan Kurum, “Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi” diyerek ilk gün 936 bin 159 vatandaşın başvurduğunu belirtti.

Kurum'un paylaşımı şöyle: