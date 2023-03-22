Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temelini atacağız

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:29

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:29

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Felakette 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını açıkladı.

"DEPREMDEN 46 GÜN SONRA..."

Bakan Kurum, "Yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız" diye konuştu.

Kurum, “Daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ’da, Malatya’da ve İzmir’de ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza eksiksiz yerine getirmek için vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşaatını yürütmüş olacağız” dedi.