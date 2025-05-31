Bakan Kurum’un övgüyle bahsettiği deprem konutları inşaatında işçiler aylardır ücretlerini alamadığı için iş bıraktı

Adıyaman İndere’de Sur Yapı firmasına bağlı inşası devam eden deprem konutlarında çalışan İnşaat-İş, Dev Yapı-İş ve İyi-Sen üyesi işçiler iş bıraktı. İşçiler 2 aydır ücretlerini alamadıklarını bu sebeple direnişe geçtiklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 6 Şubat depremlerinin ardından, övgüyle bahsettiği, “Türkiye’nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere’deki deprem konutları’nda çalışan işçiler 2 aydır ücretlerini alamadığı için bu sabah saatlerinde iş bıraktı.

Sur Yapı firmasına bağlı bir taşeron şirkette çalışan yaklaşık yüz işçi, kendilerine Nisan ve Mayıs ücretlerinin ödenmediğini, firmanın kendilerine ‘İflas ettim, ücretleri ödeyemeyeceğim” dediğini aktardı. Bunun üzerine işçilerin örgütlü olduğu İnşaat-İş, Dev Yapı-İş ve İyi-Sen sendikaları asıl işveren Sur Yapı’ya ulaşmaya çalıştı. Ancak sendikalar firmaya ulaşamayınca işçiler seslerini duyurmak için iş bırakma kararı aldı.

“İŞ BIRAKMA DEVAM EDECEK”

İnşaat-İş örgütlenme sekreteri Yunus Özgür konuya ilişkin, “İşçi haklarından sorumlu olan esas olarak Sur Yapı. Ancak kendilerine ulaşmak istesek de bugün Cumartesi olması nedeniyle ulaşamadık. Eylem devam edecek. Pazartesi günü Sur Yapı yetkilileriyle görüşeceğiz” dedi.

“ÜCRETLER DEPREM BÖLGESİNDE SİSTEMATİK SORUN HALİNE GELDİ”

Özgür, sadece Adıyaman’da değil deprem bölgesindeki pek çok konut inşaatı çalışmasında işçilerin benzer sorunlarla karşı karşıya geldiğini de vurguladı: “Neredeyse hemen hemen tüm şantiyelerde uzun bir süredir ücret sorunu yaşıyor işçiler. Ücretlerin ödenmemesi sorunu çok fazla. Hatay’da da bu böyle. Özellikle iş güvenliği anlamında ‘hadi hadi’ çalışma sistemiyle işçiler çok hızlı çalıştırılıyor ve hiçbir güvenlik önlemi alınmıyor. Buna TOKİ konutları inşaatı yapımında çok rastlıyoruz. Ücretlerin yaşanması sorunuyla da çok fazla karşılaşıyoruz, özellikle bu dönem bu durum artmış durumda” dedi.

BAKAN KURUM ÖVÜNEREK BAHSETMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise daha önce İndere’de devam eden inşaatların yapım sürecine ilişkin paylaşımlar yaparak, ““11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak şantiye bölgesinden övünerek bahsetmişti.