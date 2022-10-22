Bakan Kurum'dan 'Tuz Gölü' açıklaması: 'Sonuç verdi'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.