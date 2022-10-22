Bakan Kurum'dan 'Tuz Gölü' açıklaması: 'Sonuç verdi'
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu.
Bakan Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı