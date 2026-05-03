Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Kurban Bayramı' açıklaması: Tatil 9 gün olacak mı?

Aydın'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde gazetecilerle biraraya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme ilişkin konuştu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuştu.

Bakan Ersoy, soru üzerine "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" açıklaması yaptı.

"SON DAKİKA REZERVASYON AĞIRLIKLI BİR SÜREÇ"

Mehmet Nuri Ersoy, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü savaş, bölgedeki krizler ve bunun turizm sektörü üzerindeki için de "kriz ibaşladığı ilk andan itibaren süreci yakından izlediklerini" belirterek şöyle dedi:

"Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmalar küresel ekonomiye kalıcı hasarlar bırakacak. Önemli olan bunu önceden öngörebilmek. Mesela bunun yaza en büyük yansıması şu oldu: Sezon son dakika rezervasyon ağırlıklı geçecek. Biz de buna karşılık tanıtım bütçelerimizi artırdık. Eskiden belli periyotlarda tanıtım yapardık, şimdi sezon sonuna kadar aralıksız yapacağız. İnsanlar ekonomik yükler ve çatışma riski nedeniyle 'önümü görüp öyle rezervasyon yapayım' diye düşünüyor."