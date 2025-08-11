Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki depremde yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1’lik depremin ardından bölgede son duruma ilişkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Türkiye’ye ve Balıkesir’e Sındırgıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"3'Ü ENKAZDAN ÇIKARILDI, TOPLAM 10 YARALI VAR"

Deprem nedeniyle yaralananları dün gece hastanede ziyaret ettiklerini belirten Memişoğlu, "Toplam 52 başvuru var. 29’u yaralı olarak hastanemizde tedaviye alındı. 19’unu taburcu ettik. Şu anda hastanelerimizde 3’ü direkt deprem etkisiyle enkazdan çıkarılmak üzere, toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumu iyi. En kısa zamanda 10 yaralımızı da taburcu edeceğiz. Ben özellikle rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle acılar yaşamayalım diye de dua ediyoruz" diye konuştu.

“HEP BERABER DAHA İYİ BİR DEPREM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLMAMIZ LAZIM”

Bakan Memişoğlu, artık depreme hem davranış yöntemleriyle hem de fiziki yapılarla hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Depreme toplumsal olarak hazır olmamız lazım. Devlet kurumları, AFAD’ıyla, Kızılay’ıyla, sivil toplumuyla, bakanlıklarıyla depremle ilgili çok büyük bir tecrübeye ve organizasyona sahip ama bunun toplumsal olarak da uyum gösterilmesi ve toplumsal olarak da müteahhitinden kiracısına ev sahibine kadar aynı zamanda bütün toplumun deprem esnasındaki davranışlarıyla ilgili de hep beraber daha iyi daha hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. O nedenle biz hep beraber, daha iyi bir deprem hazırlığı içinde olmamız lazım. Sonuçta deprem öldürmüyor esasında; yaptığımız binalar öldürüyor, hazırlıksız olmamız bizi öldürüyor. O nedenle herkesin bu uyarıları dikkate alması lazım artık. Depreme hep beraber ülke olarak hazırlıklı olmamız lazım. Allah bize bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Depremler maalesef ülkemizin gerçeği. Buna hazırlıklı olacağız inşallah.”