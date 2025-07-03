Bakan Memişoğlu'ndan şehit orman işçisi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir’deki yangınlara karşı mücadele ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı. Yine bölgede yaralanan ve durumu ağır olan şoför Ragıp Şahin’in durumu hakkında da bilgi veren Memişoğlu mesajında, “Başımız sağ olsun” dedi.



ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM

Sosyal medya hesabı üzerinden şehit Yılmaz için taziye, şoför Şahin için ise şifa dileyen Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale ederken şehit düşen orman işçimiz İbrahim Demir kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bölgede yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan şoför Ragıp Şahin kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.”