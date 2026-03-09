Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Murat Kurum'dan Denizli'deki 5.1'lik deprem sonrası açıklama: 'Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak'

Bakan Murat Kurum'dan Denizli'deki 5.1'lik deprem sonrası açıklama: 'Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak'

9.03.2026 11:02:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bakan Murat Kurum'dan Denizli'deki 5.1'lik deprem sonrası açıklama: 'Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak'

Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından Denizli'de meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı.

"OLASI İHBARLARA GÖRE İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak."

İlgili Konular: #deprem #Denizli