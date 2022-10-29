Bakan Nebati'den TOGG açıklaması: Gözümü diktim, 2. aracı bana verilsin
TOGG'un fabrikasının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, “Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik. 2. Togg'u hangi renk vereceksiniz Varank?” diye seslenerek banttan inecek 2. TOGG’a talip oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TOGG'un fabrikasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
CNN Türk'e konuşan Bakan Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız. Biz birkaç ay önce Sayın Varank ile birlikte geldik, test etme şansım da oldu. Müthiş bir şey, hızlanması, sessizliği, aracın yerli olması... Çok mutluyuz. Bundan sonra sembolik ya da değil, herhalde bize bir araç verecektik. Çok süratli kullandığım için ailem bana izin vermiyor.
Kısa bir süre içinde hızlanıyor, gaza bastığınızda aracın ne kadar performanslı olduğunu hissediyorsunuz.
Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."
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