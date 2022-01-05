Bakan Nebati'nin 'Heteredoks politikalar' ifadesi gündem oldu

05 Ocak 2022 Çarşamba, 12:26

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuştu. "Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" diyen Nebati, "Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin söz konusu ifadeleri Twitter'da gündem oldu. Yurttaşlar, Nebati'nin "Artık heterodoks politikalar var" ifadesinin ne 'anlama' geldiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu. Bakanın, 'yeni ekonomik model' açıklamasına ilişkin tepkiler şu şekilde:







