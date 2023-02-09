Bakan Nureddin Nebati: Şanlıurfa'da aramalar bitti, normalleşme başladı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:15

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:15

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Kentte 170 vatandaşınyurttaşın yaşamını yitirdiği açıklayan Nebati, Urfa’da temel ihtiyaç gıda maddeleri ile akaryakıt tedariğinde aksama yaşanmadığını belirterek, "İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup, normalleşme süreci başlamıştır” diye konuştu.

Depremle ilgili bilgi veren Nebati, "Şuan itibarıyla ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"39 VATANDAŞIMIZIN ACIL SERVISTE, 110 VATANDAŞIMIZ ISE YOĞUN BAKIM ÜNITESINDE"

"Maalesef dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birisi ile karşı karşıya kaldık" şeklinde konuşan Nebati, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla Şanlıurfamızda 3 bin 423 vatandaşımız taburcu edilmiştir. 39 vatandaşımızın acil serviste, 110 vatandaşımızın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir. Ayrıca 328 vatandaşımızda hastane servislerinde tedavi işlemlerine devam edilmektedir."

Nebati, "Deprem sonrası ilçelerde dahil olmak üzere Şanlıurfa genelinde 253 yapı kullanılamaz hale gelmiş olup bunlardan 19 tanesinde arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Şu an itibari ile ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız" değerlendirmesini yaptı.