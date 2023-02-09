Hataylı depremzede aile o anları anlattı: 'Kolonların koptuğunu gördüm'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:52

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde 7 katlı binanın son katında ikamet eden aile, depremde evlerinin çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Celal Konak (27) Konak'ın annesi Cemile Tiniğ (54) üniversite öğrencisi kız kardeşi Mevlüde Melisa Konak (19) depremden 20 saat sonra kendi imkânları ile yaralı olarak enkaz altından çıktı.

Ailenin diğer çocuğu olan Kübra Konak'ın (30) ise enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. Ayrı yaşayan ailenin babalarının ise başka bir binada deprem sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KOLONLARIN KOPTUĞUNU GÖRDÜM"

Yaralı aile Adana'daki hastanede tedavilerinin ardından kendi imkânları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada tedavi altına alındı.

Hatay Sağlık Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan anne Cemile Tiniğ, yaşadıkları dehşet dolu anları anlatarak, "Gecenin bir yarısı uyuyorduk. Yavaş yavaş sallanmaya başladık. Her zaman Hatay'da deprem oluyordu zaten. Biz de uyandık. Çok arttı, çok arttı. Ben mimarım. Kolonların koptuğunu gördüm. Daha sonra zeminle birlikte uçmaya başladık, bilinmez bir karanlığın içerisine düştük. Kaç saat kaldım zaman dilimi olarak bilmiyorum ama enkazda birbirimize seslendik. Kızım üstümdeymiş. Oğlum biraz daha uzaktaydı, büyük kızımdan ses gelmiyordu" dedi.

"ÇOK KÖTÜYDÜ"

Ailesiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Celal Konak, "Gündüz olmasını bekledim. Önce ben çıktım. Seslerini duyuyordum. Küçük bir yerden görüyordum. Benim bir kolum gitti zaten. Çok kötüydü. Annemi ve kız kardeşimi çıkarttım. Ablamı alamadım. Bir şehir komple yıkılmıştı, perişan haldeydik. Hastane hemen yanımızdaydı. Özel bir hastane vardı, o da yıkılmıştı. En son ablamın ölü bedenini çıkarttık. Babamı da kaybettik. Babam tek başına kalıyordu. Kendisi zaten kalp hastasıydı" diye konuştu.