Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati'den faiz yorumu: Merkez Bankası kanaatimce bir puan indirim yapacaktır
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı kararla ilgili yorumda bulundu. Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seydullah Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" yorumunda bulundu.
B&G Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati yeni ekonomi modeli ve faiz ile ilgili açıklamalar yaptı.
Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuşan Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi.
Seydullah Nebati şunları söyledi:
- Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi.
Seydullah Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
- Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız.
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor