Bakan önce kendine tahsis etti, şimdi de ÇED’den kaçtığı projede kapasite artıracak: Ersoy’un ‘muafiyet’ oteli

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından kurulan ETS Ersoy Turistik Tesisleri Anonim Şirketi, Türkiye’nin en güzel plajlarında otel açmaya devam ediyor.

Maxx Royal, Voyage ve Caja By Maxx Royal gibi lüks otellerin sahibi olan şirket, Antalya Aksu’daki Kundu Mahallesi’ndeki otelini de 2026 yaz sezonunda açmaya hazırlanıyor. Ersoy’un bakanlığını yaptığı Kültür ve Turzim Bakanlığı’ndan 49 yıllığına kiralanan alandaki otel henüz açılmadan kapasite artışına gitti.

İDK TOPLANACAK

Şirket önce 240 odalı başvuru yaparak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinden kaçtı. Bu şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “ÇED gerekli değildir” kararı aldıktan sonra kapasiteyi 440 odaya çıkarmak için yeni süreç başlattı. Düzenlemelere göre, 250 oda ve altındaki tesislerde ÇED raporu istenmiyor ve şirketler onay sürecini daha hızlı tamamlıyor.

Bakanlığa yapılan yeni başvuruya göre tesis 440 oda ve 900 yatak sayılı olacak. 58 bin 855 metrekarelik alanda yapılacak otel beş yıldızlı sınıfında yer alacak. Kendine “özel” plajı olan projeyle birlikte bölgeye toplantı salonları, havuzlar, masaj üniteleri, jimnastik salonu ve otopark gibi birimler inşa edilecek.

Kapasite artışına ilişkin bakanlığın inceleme değerlendirme komisyonu ise 2 Aralık’ta Ankara’da toplanacak. Buradan çıkacak sonucun ardından projede yeni adım atılacak. 2026 yaz sezonunda tam haliyle açılması planlanan proje için de şirketin tatil rezarvasyon sitesinden başvurular başladı.