Bakan Özer: Okula devam oranı yüzde 95'in üzerinde
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın önemli olduğunu vurgulayarak "Şu anda ana odağımız, okulların yüz yüze eğitime devam etmesi. Bu süreçte 4'üncü haftamızı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlarken istedik ki öğrencilerimizi dinleyelim; bir ihtiyacınız var mı, yüz yüze eğitimden, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden memnun musunuz, bizden ne gibi beklentileriniz var?" dedi.
İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAMLILIK ORANI
Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız; öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor" dedi.
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