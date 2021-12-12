Son dakika | Bakan Özer'den uzaktan eğitim açıklaması
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Özer ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini açıkladı.
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