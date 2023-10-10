Bakan Özhaseki ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kuracaklarını açıkladı, tartışmalar başladı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanların uyarılarının ardından geç de olsa kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Ancak bazı çalışmalar yurttaşı mağdur etti. Birçok kişi tarafından “Rantsal dönüşüm” olarak adlandırılan çalışmaların ardından, yurttaşlar yıllardır yaşadıkları yerden edildi.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı açmak istediklerini söyledi. Başkanlığın üç genel müdürlükten oluşacağını belirten Özhaseki, “Birincisi sadece İstanbul’u takip edecek, ikincisi Türkiye’yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak. Devletin hazine arazileri var” dedi.

Bakanın açıklamalarının ardından yurttaşların kafasında rantsal dönüşüm ve yaşanabilecek doğa kıyımlarına ilişkin soru işaretleri oluştu.

YURTTAŞ MAĞDUR OLMUŞTU

Yurttaşların bakanlığın yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mağdur edildiği İstanbul’daki Fetihtepe ve Tozkoparan mahallelerinde avukatlık yapan Onur Cingil, başkanlık kurulsa dahi kentsel dönüşüm sürecindeki en büyük sorunun bakanlık olduğunu söyledi.

Cingil, “Bakanlığın kentsel dönüşüm mantığı doğru değil. Sorunu çıkaran kendileri olduğu için silsile halinde devam ediyor. Yurttaşın güvenini kazanmaları gerekiyor. Yurttaş, ‘Devlet hakkımı yemez, dayanıklı yer verir’ demeli. Yerinde dönüşüm yapılmalı, insanlar sürülmemeli” dedi.

Öncelikli kentsel dönüşüm yapılan yerlerin rant noktası olduğunu belirten Cingil, “Depremde fakirler ölür. Kentsel dönüşüm de gariban sorunudur. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi gerekirse zarar edebilmeli. Devletin depreme karşı konutlar yapmak için keseyi açması gerekiyor. Ancak bakanlığın kendi müteahhitleri var. Kentsel dönüşümde ihaleyi alacak kişiler belli. Başkanlık değil, bakanlık da kursalar anlayış değişmediği sürece sınıfta kalırlar” diye konuştu.



"BÜTÜNLÜK KORUNMALIDIR"

Hazine arazilerinin örnek gösterilmesi üzerine yaşam savunucularından da tepki geldi. Kuzey Ormanları ve kırsal kesimin tehlikede olduğunu belirten Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Alipaça, “Bakanın açıklamasında İstanbul’daki Hazine arazileri örnek gösterildi. İstanbul’da kalan Hazine arazileri ise ya Kuzey Ormanları tarafında ya da büyük bir kısmı kırsal alanda. Orman bir bütündür. Kuzey Ormanları mega projelerle birlikte yeterince yaralanmışken kırsalla bütünlük korunmalıdır” dedi.

Kanal İstanbul’a da değinen Alipaça, “Kanal İstanbul ve çevresi rezerv alanı ilan edildi. Yaşanan depremin ardından da Kocaeli ve İstanbul sınırındaki boş tarım arazilerinin olduğu bölgeler de rezerv olarak belirlendi. Bu iki karar Kuzey Ormanları’nın tamamen koparılması ve parçalanması anlamına geliyor” diye konuştu.

