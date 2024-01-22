Bakan Özhaseki'den 'kuvvetli kar' uyarısı! Yurttaşlara çağrı yaptı...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:51

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde yurttaşları yoğun kar yağışı için uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.