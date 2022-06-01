Bakan Soylu açıkladı: 'İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:00

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda düzenlenen, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamındaki "İdlib 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Türkiye'nin son 4 yılda dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu belirten Soylu, "Türkiye, göç meselesine hayalci veya ütopik bakıyor değildir. Yaşananlar, bizim sebep olmadığımız bir güvenlik sorununun, coğrafi konumdan dolayı bize yansımasıdır. Biz sadece, bu sorunu akla, mantığa, vicdana ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

"503 BİN 150 SURİYELİ KARDEŞİMİZ ÜLKESİNE GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Son verilere göre 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri döndü. Bunu artırmak, oranın daha çok istikrara kavuşmasına, oradaki insanlara bir nefes alma imkanı, barınma imkanı oluşturulmasına bağlıdır. Bu noktadan hareketle 20 bin briket ev hedefiyle başladığımız ve şu anda 60 bini tamamlanan kampanyamızda vites yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği hedef doğrultusunda bugün itibarıyla 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz. Mantıklı, sonuç odaklı, tamamen hayırseverlerimizin bağışları, buradaki arkadaşlarımızın emek ve gayretleriyle gerçekleşen bir kampanyanın 100 bin hedefini aşması konusundaki planlamalarımızı da gerçekleştiriyoruz.''