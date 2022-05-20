Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşmasında açıklamalarda bulundu. Soylu burada yaptığı açıklamada "502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.
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