Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:32

İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşmasında açıklamalarda bulundu. Soylu burada yaptığı açıklamada "502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.