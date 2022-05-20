Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 13:32

İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşmasında açıklamalarda bulundu. Soylu burada yaptığı açıklamada "502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.

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