Bakan Soylu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronlarıyla ilgili iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Soylu, CHP liderini hedef aldığı açıklamasında, "Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" dedi.
Soylu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz."
Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 16, 2022
İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir...
Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz ?? pic.twitter.com/vJ4U7KZo3x
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