Bakan Soylu duyurdu: Kökünü kurutma operasyonunda 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da yapılan 42’inci Kökünü Kurutma operasyonunda 161 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 08:45
Bakan Soylu duyurdu: Kökünü kurutma operasyonunda 161 gözaltı
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İstanbul’da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 42’inci Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 kişilik ekiple gerçekleşti.

Operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  "175 kişiye yönelik yapılan operasyonda 161 kişi gözaltına alındı" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu gözaltı

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