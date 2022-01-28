Bakan Soylu, itiraz etmişti... Danıştay'dan 'Efes Selçuk' kararı

28 Ocak 2022 Cuma, 16:13

Danıştay Birinci Daire, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen soruşturma izni kararına yapılan itirazı kabul ederek “Efes Selçuk Belediyesi” ve Efes Selçuk Belediye Başkanı” isim ve unvanının kullanımında hukuka aykırılık olmadığına karar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla verilen soruşturma izninde, “Selçuk Belediye Başkanlığı'nca son zamanlarda yapılan etkinlik ilanlarında, sosyal medyada, belediyeye ait bulunan bank ve yeni üretim yapılan çöp konteynırları gibi yerlerde “Efes Selçuk Belediyesi” isminin kullanıldığı, Selçuk Belediye Başkanlığı ismi ve Belediye Başkanı unvanının dışında “Efes Selçuk Belediye Başkanlığı” ismi ve “Efes Selçuk Belediye Başkanı unvanını kullanmasının mevzuata aykırı olduğu” gerekçesiyle, “Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti." denilmişti.

SENGEL: DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bakanlığın soruşturma iznine itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Dairesi, 'Efes Selçuk Belediyesi’ ve 'Efes Selçuk Belediye Başkanı' isimlerinin kullanılması sebebiyle kamunun zararına, kişilerin menfaatine veya üçüncü kişilerin mağduriyetine neden olunduğu yolunda bir tespitin yapılmadığı kaydedildi. Sengel'in itirazını haklı bulan Danıştay, soruşturma izni verilmesine ilişkin içişleri Bakanı'nın kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verdi.

SENGEL: EFES BİZİMDİR VE EFES SELÇUK BİR BÜTÜNDÜR

Konuyu sosyal medya hesabından açıklamayapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel şunları söyledi:

“Biliyor musunuz? Kimseye ses etmedim gerçi nerden bileceksiniz… Hakkımda soruşturma başlatıldı. Efes Selçuk dediğim için. Geri durdum mu? Asla. Devam ettim davamızda; haklıydım. Efes bizimdi, başka bir memleketin değil ya da başka bir markanın adı değildi. Soruşturmaya itiraz ettim. Ve Danıştay’da oybirliği ile kabul edildi. Bu bir ‘suç değildir’ diye. Yine söylüyorum; Efes bizimdir ve Efes Selçuk bir bütündür. Bu böyle biline…"