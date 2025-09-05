Bakan Tekin açıkladı: Okullarda kayıt sırasında 'zorunlu bağış' tartışması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin'in gündeminde okullarda serbest kıyafet uygulaması, orman yangınları ve zorunlu bağış tartışması vardı.

Bakan Tekin, kayıt sırasında zorunlu bağış durumunun olmadığını kaydetti.

Bakan Tekin, okul üniformaları konusunda ise "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." dedi.

"DÖRT YIL BOYUNCA KIYAFET DEĞİŞMESİN"

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Serbest kıyafet uygulamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıktı. Biri pedagojik problemler; okul kimliğinin oluşmamasından ilgili öğrenciler arasındaki ayrımcılık üzerinden yürüyen ve eğitime zarar veren bir duruma elverdi. İkinci boyutu veliler üzerinde oluşturduğu yüktü. Bu beraberinde başka sorunları da getiriyordu. Veliler çocuklarının okul kıyafetlerinin bütçeyi etkilediğini belirtiyorlardı. Üçüncü boyutu velilerimiz okulun tanımladığı üniformaları satın alırken bazen kötü örneklerle karşılaştığı örnekler oluyordu. Okul idaresi bizi herhangi bir konfeksiyon mağazasına yönlendiriyor, şaibe oluyor şeklinde eleştiriler oluyordu. Biz bu sorunları ortadan kaldırmak için düzenleme yaptık. Düzenlemeye göre her yıl öğretmen ve idareciler bu kıyafetlerin tanımlarını yapacaklar. Bunu yaparken herhangi bir markayı tanımlamaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapacak.

Son bir düzenleme, bir veli çocuğunu okula kaydettirdiğinde dört yıl boyunca kıyafet değişmesin. Veli aldığı kıyafeti çocuk dört yıl boyunca bu kıyafeti giysin. Bununla ilgili çok olumlu geri dönüşler var.

OKULLARA ZORUNLU BAĞIŞ

Herhangi bir öğrenci okula başlarken bütün çocuklarımızın okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz. Liseye kayıt yaptıran bir genç adresine dayalı bir kuruma yerleştiriliyor. Çocuğunuz sınavla yerleştiyse o okula kayıt yaptırıyor, sınav dışı, adrese en yakın okula kaydını yaptırıyoruz. Ortaokul ve ilkokul öğrencileri için bütüm öğrencilerimizi temel eğitim kurumlarına otomatik olarak kaydını yapıyoruz. Bir veli, kayıt için ücret istendiğini söylüyorsa burda bir yanlış anlaşılma var. Kimin hangi okula kayıt yaptıracağı belli.

Veli çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil başka okula kaydettiriyor. Biz bir planlama yapıyoruz, her okulun kapasitesi üzerinden hesap yapıyoruz. Hakkı olmadığı şekilde başka okula kayıt yaptırıyor, o zaman da para ödüyor. Buna asla müsade etmiyoruz. Okulun da buna yetkisi yok. Hiçbir çocuğu okula kayıt olmamış halde bırakmıyoruz. Zorunlu bağış diye bir şey yok. Hiçbir okula gitmeseler bile otomatik olarak kaydoluyor.

SERVİS FİYATLARI VE DENETİMİ

Okullarda sunulan hizmetler; eğitim, özel okulların sunduğu yemek, kırtasiye ve kıyafet hizmetleri. Bunun enflasyon oranında artması şeklinde düzenliyoruz, sunuş fiyatlarını denetliyoruz. Kayıt altına alınırsa denetleriz. Biz bu yıl veliden ne kadar ücret alındığını görürsek seneye denetleyebiliriz. Elden ödeme devreye girdiğinde bunu takip etme imkanımız yok. Bu anlamda özel okuldan hizmet alanlar bu bedelleri resmi ortamlarda yapsınlar ki herhangi bir mağduriyet ortaya çıktığında denetleyebilelim. Bizim sorumluluğumda olmayan konu başlıklarından biri de servis. Servis ücretleri enflasyonun iki katı üstünde zam yapıldığını görüyoruz. Bu yetki büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Biz sadece faiş artışlarla ilgili görüşümüzü beyan edebiliyoruz."