Bakan Tekin canlı yayında açıkladı: Sınav sistemi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

LGS ve YKS'nin yapısında herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirten Tekin, sınav sorularının yeni müfredat doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

Yeni müfredatla birlikte bazı ders içeriklerinin değiştiğini vurgulayan Tekin, "5.,6. ve 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterilecek" dedi.

Okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tekin, emniyet birimleriyle koordinasyon içinde yeni önlemler alınacağını söyledi.

"OKULLARIMIZDAKİ KAMERA SİSTEMİNİ KGYS SİSTEMİNE ENTEGRE EDİYORUZ"

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: