Bakan Tekin canlı yayında açıkladı: Sınav sistemi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
LGS ve YKS'nin yapısında herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirten Tekin, sınav sorularının yeni müfredat doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.
Yeni müfredatla birlikte bazı ders içeriklerinin değiştiğini vurgulayan Tekin, "5.,6. ve 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterilecek" dedi.
Okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tekin, emniyet birimleriyle koordinasyon içinde yeni önlemler alınacağını söyledi.
"OKULLARIMIZDAKİ KAMERA SİSTEMİNİ KGYS SİSTEMİNE ENTEGRE EDİYORUZ"
Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik tedbirleri ile ilgili komisyon toplantıları yapılıyor, güvenlik açısından risk taşıyan okullarda polis bulunması, polis araçlarının devriye atması gibi tedbirleri alıyorduk. Bu tedbirleri önümüzdeki yıllar daha sıkılaşacak adımlar attık.
Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak."