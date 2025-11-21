Bakan Tekin'den MESEM cinayetleri açıklaması: 'Bu tür kazaların olmaması için biz gerekli tedbirleri alıyoruz'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "MESEM’e kayıt olmak için 14 yaşını doldurmuş olmak şartı var. Uluslar Çalışma Örgütü'nün ILO'nun hükümlerine uygun olmasından hareketle Anayasamız başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca koordine edilen, takip yapılan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda bütün bu işletmeler MESEM kapsamında veya bizim protokol okullarımızdaki iş yeri ve beceri eğitimlerinin tamamı bu mevzuata uygun olarak tasarlanmak zorundadır. Bütün bu taramaları yapıyoruz ve bunu da şikayetler dışında rutin olarak her dönem yapıyoruz. Mesela bu yıl 253 bin 940 işletme incelenmiş ve bunların içerisinden 23 bin 252 tanesi koşulları yerine getirmediği için kapatılmıştır. Bu tür kazaların olmaması için biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerin geneli üzerine konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, "Hem bireysel taleplerle ilgili hem de genel değerlendirmelerle ilgili çokça not aldık. Ben içtenlikle teşekkür ediyorum. Başından beri her türlü eleştiriye de saygı duydum. Ben de aynı saygıyı bekliyorum. Bir arkadaşımız hariç. O da çok kaba bir ifade kullandığı için rahatsız oldum. Biz burada koskoca bir Milli Eğitim Bakanlığı olarak, sizlere buraya gelmeden önce ciddi hazırlıklar yaparak bazı bilgiler veriyoruz. Şunu kabul etmiyorum; bizim verdiğimiz veriler yerine size sendikalardan gelen ya da daha kısıtlı imkanlarla elde ettiğiniz verileri karşılaştırmanız mantıken tutarlı değil. Biz, iyi olduğumuz yerleri de, eksik olduğumuz yerleri de kitapçıklarımıza yazdık" ifadelerini kullandı.

"LAİK, DEMOKRATİK VE ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM SİSTEMİ KURGULAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZI LÜTFEN KABUL EDİN"

1994 yılından bu yana eğitim camiası içerisinde olduğunu ve birçok üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştığını hatırlatan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı’nda 5,5 yıla yakın süre müsteşarlık yaptım. Dolayısıyla bu konuda lütfen bizim de en az sizin kadar Türkiye'deki eğitim öğretim sisteminin bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim sistemi kurgulamaya çalıştığımızı lütfen kabul edin. Defalarca bununla ilgili açıklama yapmamıza rağmen, defalarca bu konuda siz sizlere meramımızı anlatmamıza rağmen, Cem Karaca'ın şarkısındaki gibi 'sizler her şeyi bilen, bizler ise hiçbir şey bilmeyen insanlar' pozisyonunda lütfen değerlendirmeyin. Bu gerçekten kırıcı oluyor. Biz de bu eğitim camiasının içerisindeyiz de yıllardır bu konuya kafa yoran bir arkadaşınızım, bir kardeşinizim bunu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, çeşitli dernek ve vakıflarla yapılan protokollere ilişkin ise şöyle konuştu:

"Ben size şimdi buradan bazı şeyler okuyacağım. Kadın Sağlıkçıları Eğitim ve Dayanışma Cemaati ile protokol imzaladık. Kadınla Demokrasi Tarikatı ile protokol imzaladık. Lösemili Çocuklar Cemaati ile protokol imzaladık. Çocuklar Gülsün Diye cemaatiyle protokol imzaladık. Türk Böbrek Cemaatiyle protokol imzaladık. Ben size defaten söyledim. Bakın, ben üniversitelerde yıllarca Anayasa Hukuku dersini anlatmış bir insanım ve şunu söylüyorum: Hukuk devleti içinde yaşıyoruz ve benim için bir sivil toplum örgütünün İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası ya da ilgili sivil toplum genel müdürlüğü bünyesinde akredite olmuş olması ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde akredite olmuş bir vakıf olması sivil toplum olarak tanımlanması için yeterlidir.

"PROTOKOL YAPTIĞIMIZ YAPILARI CEMAAT YA DA TARİKAT OLARAK TANIMLAMAK, SİZİN KENDİ İDEOLOJİK KODLAMANIZ"

Protokol yaptığımız yapıları cemaat ya da tarikat olarak tanımlamak, sizin kendi ideolojik kodlamanız. O sizin takdirinizdir. Ben hukuk devleti sınırları içerisinde ilgili kamu kurumlarının sivil toplum olarak tanımladığı, aksine hiçbir belgenin olmadığı bir durumun içerisinde olmam. Eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü bir vakfı kapatırsa, protokolümüz varsa iptal ederiz. Geçen de açıklamama rağmen, alenen göstere göstere bazı arkadaşlar yalan söylüyorlar. Diyorlar ki cemaatlere ya da tarikatlara para aktardınız, kaynak aktardınız diyorlar. Ben geçen yıl da söyledim. Dedim ki bir tane vakıf gösterin, bir tane dernek gösterin; eğer protokolümüzü iptal etmezsek hiçbir şey bilmiyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum: Biz hiçbir sivil toplum örgütüne Millî Eğitim Bakanlığı'nın ya da kamunun bütçesinden zerre miktarda kaynak ayıracak bir protokol yapmayız."

Konuşması süresince muhalefet sıralarından tepki alan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diyorsunuz ki belediyelerle protokol niye yapmıyorsunuz? Belediyelerle protokol yapıyoruz. Ancak bir belediyenin, yaptığımız protokolün şartlarına uymasını istiyoruz. Belediyeye diyorum ki ‘bir ilçe belediyesisiniz. Siz bu ilçedeki hangi okullara ne tür hizmet verecekseniz söyleyin. Biz protokole yazalım’. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl bir tartışma yaşadık biliyorsunuz. Benim tespitime göre 13, başkanın tespitine göre 80 küsur okulda bir gün temizlik yapmış belediye ve şöyle söylediler. ‘Ankara'daki okulları biz temizliyoruz’. Peki Ankara'da kaç okul var? Dedim ki bakın ‘Ankara'daki hepsi bütün okulları temizlik yapmak için protokolü yapıyorsanız yapalım’. Yapamayız. O zaman kusura bakmayın yani böyle bu şekilde doğru değil.

"DEDİM Kİ ‘KARMA EĞİTİM ESASTIR’"

Başka bir konu daha var. Karma eğitimle ilgili olarak benim yaptığım açıklamayı defalarca burada açıklamama rağmen yine yanıltıyorsunuz. Bakın ben ne dedim? Dedim ki ‘karma eğitim esastır’. İhtiyaç duyulması halinde kız ve erkek ortaokullar okullar açılabilir hükmü var mı? Var. Ben bunu hatırlatıyorum.

"15 MİLYON İSTANBULLU’NUN KİŞİSEL VERİLERİNİ SİYASİ ÇIKARLARI UĞRUNA SATAN BİR KİŞİ İÇİN NİYE BİR ŞEY DEMİYORSUNUZ"

Burada sabahtan beri bir sürü bir arkadaş şunun altını çizdi. Dedi ki, ‘Diploma ve denkliklerle ilgili sahteciliğe’. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak, Erol Hocam YÖK Başkanı olarak bu konudaki her olayın arkasında soruşturmamızı açtık gereğini yapıyoruz. Peki ben bir soru soracağım. 15 milyon İstanbullu’nun kişisel verilerini siyasi çıkarları uğruna satan bir kişi için niye bir şey demiyorsunuz? Ben soruyorum.”

Bakan Tekin’in bu sözlerine tepki veren muhalefet milletvekilleri, Yusuf Tekin’e “İftira atıyorsunuz, belediye başkanı hakkında böyle suçlamalarda bulunamazsınız” dedi. “Ben iftira atmıyorum” diyen Bakan Tekin, “Sizin sabahtan beri benim şahsıma yaptığın hangi eleştiride mahkeme kararı var” dedi.

"ÖĞRENCİ SAYISI 8 OLAN 190 TOPLAM 404 TANE KÖY OKULUMUZU BU YAZ İTİBARIYLA İLGİLİ MEVZUATIN REVİZE EDİLMESİ SAYESİNDE AÇTIK"

Tekin, köy okullarına yönelik sorulara ise “Biz köy okulları ile ilgili kararımızı alacağımızı söylemiştik ve bu yıl itibarıyla bir tek öğrencisi dahi olsa köyden talep varsa köy okullarını açtık. Elimizdeki rakamları söylüyorum. Öğrenci sayısı 1 olan köy ilkokulu sayımız 41. Öğrenci sayısı 2 olan köy ilkokulu sayısı 81. 3 olan 122. 4 olan 158. 5 olan 204. 6 olan 196. 7 olan 241. Öğrenci sayısı 8 olan 190 toplam 404 tane köy okulumuzu bu yaz itibarıyla ilgili mevzuatın revize edilmesi sayesinde açtık" yanıtını verdi.

"BU OLAYLARIN HEPSİNDEN BİZ DE EN AZ SİZLER KADAR RAHATSIZ OLUYORUZ"

Tekin, MESEM'lerde yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin ise milletvekillerine şu yanıtı verdi:

"Şimdi MESEM’ler ile ilgili de bir şey söyleyeceğim. MESEM’lerde hayatını kaybeden çocuklarımıza ilişkin burada öyle bir şey yapıyorlar ki... Biz de bir babayız. Ben de bir öğretim üyesiyim, bir eğitimciyim. Ve bu olayların hepsinden biz de en az sizler kadar rahatsız oluyoruz. Ve bununla ilgili de gerekli tedbirleri, gerekli soruşturma süreçlerini yürütüyoruz. MESEM’ler ile ilgili olarak ben şunu söyleyeyim. MESEM’e kayıt olmak için 14 yaşını doldurmuş olmak şartı var. Uluslar Çalışma Örgütü'nün ILO'nun hükümlerine uygun olmasından hareketle Anayasamız başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca koordine edilen, takip yapılan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda bütün bu işletmeler MESEM kapsamında veya bizim protokol okullarımızdaki iş yeri ve beceri eğitimlerinin tamamı bu mevzuata uygun olarak tasarlanmak zorundadır.

"DAHA YAPICI OLMANIZI EN AZINDAN BEN ARZU EDERİM"

Bütün bu taramaları yapıyoruz ve bunu da şikayetler dışında rutin olarak her dönem yapıyoruz. Mesela bu yıl 253 bin 940 işletme incelenmiş ve bunların içerisinden 23 bin 252 tanesi koşulları yerine getirmediği için kapatılmıştır. Bu tür kazaların olmaması için biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha yapıcı olmanızı en azından ben arzu ederim.”