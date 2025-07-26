Bakan Tekin’in dil sürçmesine sert tepki: Dinlendirilme zamanı çoktan geçmiş

Gazetemizin gündeme getirdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sorularının sınav bitmeden paylaşılmasına yönelik tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bir konuşmada kullandığı ifade dikkat çekti.

Tekin, Türkiye Basın Federasyonu’nu ziyareti sırasında, “Soruları başkaları hazırladı tarzında ifadeler var. Bu da külliyen yalan. Soruları bizim imam hatipte ...eee... bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamda üniversitelerden öğretim üyelerine, soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir” dedi.

Tekin’in açıklamasına Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan tepki geldi. Cumhuriyet’e konuşan Özbay, “LGS üzerine süregelen şaibeler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı son açıklamayla daha da derinleşmiştir. Freud’a göre dil sürçmesi yoktur, dil sürçmesi, saklanan gerçeğin bilinçaltından istemsizce dışa vurulmasıdır. Bu nedenle bu söz, bir ‘yanlışlık’ değil, yıllardır kamuoyunda tartışılan ve inkâr edilen ‘sınav sorularının ideolojik bir kadro tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı’ gerçeğinin itirafı olarak okunmaktadır” dedi.

Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bu bir bilinçaltı dışavurumu değilse geriye tek bir seçenek kalıyor: Bu tür dil sürçmeleri yorgunluğun, öfkenin ve dikkat eksikliğinin göstergesidir. Öyleyse bir gerçek daha ortadadır: Yusuf Tekin’in dinlendirilme zamanı çoktan gelmiş, hatta geçmiştir.” Özbay, bakanlığa şu soruları yöneltti: “Milli eğitim bakanının zihninde, ‘bizim öğretmenlerimiz’ ifadesi neden doğrudan ‘imam hatip’ ile özdeşleşmiştir? Ulusal bir sınavda, imam hatip kökenli öğretmenlere özel bir ayrıcalık mı tanınmaktadır?”