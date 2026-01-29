Bakan Tunç'tan cezaevi aracı kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait ring aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkinde meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."